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الخميس، 20-06-2024 11:47 م

الأزرق: إحياء يوم اللاجئ العالمي في مخيم مريجيب الفهود

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الوكيل الإخباري - أحيت إدارة المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين في مريجيب الفهود بقضاء الأزرق اليوم الخميس, ذكرى يوم اللاجئ العالمي والذي يصادف في العشرين من حزيران من كل عام.

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وأقيم بهذه المناسبة معرضا للأشغال اليدوية ومنتجات إعادة التدوير التي أعدتها اللاجئات في مشغل أمنا فاطمة.


واشتمل الحفل الذي أقيم بقاعة الشيخ حمدان بن زايـد آل نهيان بالمخيم على فقرات فنية تغنت بحب الوطن وتم عرض مسرحية وفيديو ومسابقة ثقافية للحضور، فيما عرض مركز مريجيب الفهود لذوي الإعاقة فيديو لأبرز إنجازات المركز.


وتحدثت خلال الحفل طفلة مستفيدة من خدمات المركز، مقدمة شكرها لإدارة المخيم من الأجهزة الأمنية الأردنية ولهيئة الهلال الأحمر الإماراتي لاهتمامهم بفئة أصحاب الهمم.


كما سرد لاجئ سوري رحلة اللجوء إلى المملكة عام 2013، مستذكرا كيف تلقفته أيادي أفراد القوات المسلحة الأردنية على الحدود بكل إنسانية مقدمة الرعاية والمساعدة لكافة اللاجئين على الحدود، مضيفا "تم نقلنا بعدها إلى منطقة رباع السرحان ومن ثم احتوتنا أيادي متطوعي الهلال الأحمر الإماراتي، وتم نقلنا إلى مخيم مريجيب الفهود وتم تزويدنا بكافة مستلزمات الحياة الأساسية ".


من جهته، أكـد قائد فريق الإغاثة الإماراتي حسن القايدي استمرارية وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب الأشقاء اللاجئين السوريين ودعمهم وتقديم كافة الخدمات لهم بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الرسمية في الأردن.


وتخلل الحفل تكريم عدد من العاملين في المخيم، وأول مواليد المخيم.


وحضر الاحتفال عدد من متطوعي فريق الإغاثة الإماراتي والأجهزة الأمنية الأردنية وممثلين عن المنظمات الدولية.

 




 

 


 

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