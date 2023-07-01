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السبت، 01-07-2023 04:37 م

الأزرق: احتفالية بعيد الأضحى في مخيم مريجيب الفهود

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الوكيل الإخباري- نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع مؤسسة الليوان للثقافة والفنون وادارة المخيم الإماراتي الاردني للاجئين السوريين في مريجيب الفهود بقضاء الأزرق اليوم السبت, احتفالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك تحت عنوان فعاليات فرح.

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واشتملت الاحتفالية على افتتاح قاعة جديدة للفعاليات المتنوعة مجهزة بأفضل المعدات وسميت بقاعة (أم الإمارات) تيمنا بالشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في دولة الإمارات العربية المتحدة تقديرا لدعمها المستمر في تعزيز العمل الإنساني والإغاثي عربيا وعالميا.


وتحدث الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان راعي الاحتفالية حول أهمية اقامة مثل هذه الفعاليات احتفالا بشعيرة عظيمة مثل عيد الأضحى المبارك ومشاركة الأخوة من اللاجئين السوريين فرحتهم بالعيد الى جانب أهمية إنشاء مثل هذه القاعات الضرورية لإقامة الأنشطة المتنوعة داخل المخيم, مثمنا دور الأردن في استضافة اللاجئين وتقديم كافة الخدمات والعون لهم ليعيشوا بأمن وكرامة وسلام.
واشار الى التعاون الكبير والمهم بين الأجهزة التطوعية في الإمارات ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي والأجهزة الأمنية والرسمية في المملكة الأردنية الهاشمية وتسهيلها لكافة الإجراءات بتوجيهات ملكية سامية.


بدوره قال نائب قائد فريق الإغاثة الإماراتي ناصر الكعبي ان الإمارات والأردن يتشاركان الفرح بالعطاء والبذل لخدمة إخوتهم من اللاجئين السوريين للتخفيف من معاناتهم وتوفير كافة سبل العيش الكريم لهم وإدماجهم في الأنشطة والفعاليات المختلفة ليكونوا جزءا من العمل والعطاء أيضا.
وتضمن يوم الفرح توزيع العيديات على الأطفال الأيتام والسيدات الأرامل ،والأطفال ذوي الإعاقة في المخيم.

 




 

 


 

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