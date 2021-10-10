الأزرق: خدمة الترخيص المتنقل في حديقة البلدية غدا

الوكيل الإخباري - تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية الأزرق غدا الاثنين، برنامج الترخيص المتنقل من خلال تواجد عربة متنقلة تابعة للإدارة في ساحة حديقة البلدية مقابل المشروع التنموي، بهدف تقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في قضاء الازرق/محافظة الزرقاء.

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وقال مدير قضاء الأزرق، رئيس لجنة البلدية علي الجماعين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا البرنامج يأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام ممثلة بإدارة الترخيص للمركبات والسواقين، و للتسهيل على المواطنين في قضاء الأزرق والتخفيف عنهم، بسبب بعدهم عن المركز في محافظة الزرقاء، وعدم وجود دائرة للترخيص في القضاء.



وأضاف أنه سيجري في هذا اليوم تقديم جميع الخدمات، كطلب إصدار الرخص للمركبات أو السائقين، ودفع الرسوم والحصول على الرخصة فورا, وذلك من الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا, مثمنا جهود ادارة الترخيص بتقديمها هذه الخدمة، و توفيرها الجهد على المواطنين وما يتحملونه من تكاليف النقل إلى أقرب مركز في مدينة الزرقاء.