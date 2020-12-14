الأزرق: خدمة الترخيص المتنقل للمركبات والسائقين في ساحة البلدية غدا

الوكيل الاخباري -

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تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتعاون مع بلدية الأزرق غدا الثلاثاء، برنامج الترخيص المتنقل، من خلال وجود عربة الترخيص المتنقل التابعة للإدارة في ساحة البلدية مقابل المشروع التنموي، بهدف تقديم خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في قضاء الأزرق.وقال رئيس بلدية الازرق مروان إسعيد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن هذا البرنامج يأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام ممثلة بإدارة ترخيص المركبات والسواقين، وللتسهيل على المواطنين في قضاء الأزرق، والتخفيف عنهم بسبب بعدهم عن المركز وعدم وجود دائرة للترخيص في القضاء.واضاف انه سيجري تقديم جميع الخدمات من طلب اصدار الرخص للمركبات والسائقين ودفع الرسوم والحصول على الرخصة، مثمنا جهود ادارة الترخيص بتقديمها هذه الخدمة وتوفيرها الجهد على المواطنين.