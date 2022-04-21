الخميس 21-04-2022
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الخميس، 21-04-2022 06:32 م

الأزرق : مبادرة لتمكين المرأة اللاجئة بمخيم مريجيب الفهود

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الوكيل الاخباري - نظمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع إدارة المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين في مريجيب الفهود/ قضاء الأزرق، اليوم الخميس، مبادرة تمكين المرأة على الاستغلال الأمثل للمطبخ الاستهلاكي، شاركت بها فاطمة المطر من الهلال الأحمر الإماراتي، كما جرى توزيع الطرود الغذائية على النساء في المخيم.

وتحدث رئيس قسم الخدمات المساندة في سفارة دولة الإمارات، خالد النعيمي، في كلمته عبر تقنية الاتصال المرئي، عن جهود الإمارات ورؤيتها لتمكين المرأة، مؤكداً أن المبادرة تأتي ضمن مكرمة الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان، عبر الهلال الأحمر الإماراتي، وتستهدف النساء في المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين.

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