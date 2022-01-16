الأزمات: أوصينا بتأجيل دوام الفصل الدراسي الثاني

الوكيل الاخباري - قال نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد الركن حاتم الزعبي ، مساء الاحد ، أن اللجان المختصة بمركز الأزمات رفعت توصية للجنة التخطيط في وزارة التربية والتعليم بتأجيل دوام طلبة المدارس في الفصل الدراسي الثاني.



وقال الزعبي خلال استضافته في برنامج صوت المملكة ، أننا دخلنا موجة كورونا الرابعة و أن نسبة انتشار في إقليم الشمال بلغت 30% وفي الجنوب 20%.



وتابع “ليست أرقاما مفزعة، حيث إذا ما حل أوميكرون مكان دلتا في الانتشار فإن هذا شيئا مناسب، لكن ستكون مشكلة إذا ترافق دلتا مع أوميكرون في البلاد.”

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