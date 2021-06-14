الأزمات: الاجراءات التخفيفية اعتبارا من الساعة 8 صباح الثلاثاء

الوكيل الاخباري -

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أعلنت خلية أزمة كورونا أنه في ضوء قرارات الانفتاح وتخفيف القيود المفروضة الناجمة عن فيروس كورونا، سيتم تطبيق اجراءات اعتبارا من الساعة 8 من صباح الثلاثاء.وتالياً الاجراءات:- يسمح للاشخاص (بما فيهم سائقي النقل العام) الذين مضى اكثر من 21 يوما على تلقيهم الجرعة الاولى من لقاح كورونا بالتنقل والتجوال في جميع محافظات المملكة خلال ساعات الحظر الجزئي.- يعتبر تصريح الحركة الالكتروني لاغياً في حال عدم تسجيل الشخص على منصة اللقاح.- يمنع دخول الشاحنات الى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الا بعد تلقي سائقيها الجرعة الاولى كحد أدنى.تنطبق الشروط اعلاه على جميع الاشخاص الحاصلين على شهادات التطعيم والتي يمكن التعرف عليها من خلال بصمة QRCODE على تطبيق سند.ودعت الخلية المواطنين والمقيمين على ارض المملكة الالتزام التام بما ورد، وتجنب الوقوع في المخالفة، للمحافظة على استقرار الوضع الوبائي وبما يضمن ادامة الخطط الموضوعة في مواجهة وباء كورونا.