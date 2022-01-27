الخميس 27-01-2022
الوكيل الاخباري

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الخميس، 27-01-2022 06:18 م

الأزمات: 100 الف اتصال تعاملت معها غرف العمليات

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الوكيل الاخباري - قال مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الناطق الرسمي الدكتور أحمد نعيمات، إن المركز يقوم بمتابعة معدلات الاستجابة لفرق الاسعاف والانقاذ وكانت النتائج ضمن المعدلات، وهناك كفاءة في سرعة الوصول وفعالية عالية في القيام بالإجراءات اللازمة.

وأشار الدكتور نعيمات إلى أن غرف العمليات استقبلت اكثر من مئة الف اتصال لغاية الان وتلقى المركز وبالرغم من كونه غير مخصص لخدمة الجمهور 5 آلاف اتصال واستفسار تم الاجابة عليها من قبل كوادر المركز.

واضاف في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الخميس، أن المركز تابع التغذية الراجعة للمواطنين خصوصاً بما يتعلق بانقطاع التيار الكهربائي وإغلاق الطرق الفرعية، حيث تم تفعيل خطط الاستجابة بين شركات الكهرباء والفرق المساندة من امانة عمان والبلديات ووزارة الأشغال، وكان هناك سرعة في الاستجابة مع وجود بعض الصعوبات جراء تراكم بعض سيارات المواطنين التي منعت فتح الطرق الفرعية او حدد من قدرة الفراق على اصلاح الاعطال.

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