الأسد المتأهب: رئيس أركان قوة الواجب المشتركة يستمع لايجازات فروع هيئة الركن

الوكيل الاخباري - ضمن فعاليات الأسد المتأهب 2024 استمع رئيس أركان قوة الواجب المشتركة CJTF، اليوم السبت، في مركز المشبهات إلى إيجازات فروع هيئة الركن حول آخر التطورات والتحديثات، بحضور عدد من كبار ضباط الدول الصديقة والشقيقة المشاركة في التمرين.

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وفي نهاية الايجاز أكد رئيس أركان قوة الواجب المشتركة CJTF، أن العمليات المشتركة هي النمط المناسب للحرب الحديثة، وضرورة تطوير العمل المتناسق في العمليات المشتركة لأقصى حد بشكل يمكن الجيوش من كسب الحرب، مضيفاً أنه على كل صنف أن يؤسس الفهم الصحيح للعمليات المشتركة، وإدراك جميع خصائص وتحديدات الصنوف الأخرى، ورفع مستوى تدريب الجيوش على العمليات المشتركة.