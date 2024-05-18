السبت 18-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الأسد المتأهب: رئيس أركان قوة الواجب المشتركة يستمع لايجازات فروع هيئة الركن

وزير الداخلية: الأردن بلد آمن ومستقر وسط إقليم ملتهب

اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات

الأرصاد تحذر من طقس الاحد - تفاصيل

الجيش الإسرائيلي: عثرنا على جثة مختطف بغزة

قرار حكومي بشأن الموظفين يدخل حيز التنفيذ الاسبوع القادم

عائلات الأسرى الإسرائيليين تتظاهر مجددا وتطالب بوقف الحرب

الجيش الإسرائيلي يتحدث عن قتال مكثف بجباليا

4 شهداء جراء قصف الاحتلال وسط غزة

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية مساء السبت

السبت، 18-05-2024 11:37 م

الأسد المتأهب: رئيس أركان قوة الواجب المشتركة يستمع لايجازات فروع هيئة الركن



الوكيل الاخباري - ضمن فعاليات الأسد المتأهب 2024 استمع رئيس أركان قوة الواجب المشتركة CJTF، اليوم السبت، في مركز المشبهات إلى إيجازات فروع هيئة الركن حول آخر التطورات والتحديثات، بحضور عدد من كبار ضباط الدول الصديقة والشقيقة المشاركة في التمرين.

اضافة اعلان


وفي نهاية الايجاز أكد رئيس أركان قوة الواجب المشتركة CJTF، أن العمليات المشتركة هي النمط المناسب للحرب الحديثة، وضرورة تطوير العمل المتناسق في العمليات المشتركة لأقصى حد بشكل يمكن الجيوش من كسب الحرب، مضيفاً أنه على كل صنف أن يؤسس الفهم الصحيح للعمليات المشتركة، وإدراك جميع خصائص وتحديدات الصنوف الأخرى، ورفع مستوى تدريب الجيوش على العمليات المشتركة.

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1716063324141

وزير الداخلية: الأردن بلد آمن ومستقر وسط إقليم ملتهب

5202415111129976916212

اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات

1716047148229

مجلس محافظة إربد يطلع على سير المشاريع بمعهد مهني المشارع

1716047074965

"البحوث الزراعية" يختتم ورشة توعوية عن أهمية الإبل

52024161975737453029

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية مساء السبت

ed9971f1-6296-4156-af5e-13fdcf62afe3

رئيس الديوان الملكي يعزي بوفاة الأشقاء الذين قضوا إثر حادث حريق

أخبار متعلقة
663b188e787c4

"مجموعة المطار الدولي" تنفذ تمرين طوارئ وهمي اليوم الأربعاء