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الأربعاء، 22-09-2021 01:32 م

الأسرى الفلسطينية تحذر من تعتيم الاحتلال على وضع أبطال نفق الحرية

التفا


الوكيل الإخباري - حذّر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدري أبو بكر، من التعتيم الشديد الذي تنتهجه إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، على وضع الأسرى الستة، الذين أعيد اعتقالهم بعد انتزاع حريتهم من سجن جلبوع.

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وأشار أبو بكر في تصريحات صحافية ، اليوم الاربعاء، الى أنه حتى اللحظة لا توجد معلومات متوفرة عن وضع الأسيرين أيهم كممجي، ومناضل انفيعات، بسبب منع زيارات المحامين، بحجة عدم انتهاء التحقيق.


من جهة ثانية، قال أبو بكر إن الأسرى في سجن "عوفر" أعطوا مهلة لإدارة السجون حتى نهاية الأسبوع الجاري، للاستجابة لمطالبهم المتمثلة، بعلاج أسرى حركة الجهاد الإسلامي، وإعادتهم إلى غرفهم، وفي حال عدم الاستجابة سيكون هناك تصعيد يشمل كافة السجون.

 

المصدر : وفا 

 

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