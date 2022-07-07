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الخميس، 07-07-2022 02:43 م

الأسواق قبيل العيد.. طلب ضعيف على المواد الغذائية

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الوكيل الإخباري - قال عاملون بقطاع المواد الغذائية إن ارتفاع الأسعار، وضعف القوة الشرائية للمواطنين، وتتابع مواسم الاعياد والمناسبات تضغط على جيب المواطن الى جانب تبدل أولوياته، ما انعكس على الحركة الشرائية وبالتالي تراجع مبيعات المواد الغذائية.

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وأكد رئيس غرفة تجارة عمان نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق إن نشاط القطاع التجاري، الذي يشمل الملابس والمواد الغذائية الخاصة بالعيد والأضاحي، ضعيف، بالمقارنة مع أعياد سابقة.


وأشار الحاج توفيق إلى أن النقابة أجرت استطلاعا أظهر تبايناً في آراء التجار حول نشاط السوق من حيث حجم المبيعات، إذ اعتبر نحو 40 بالمئة منهم أن هناك تراجعا في مبيعاتهم، فيما اعتبر البقية أن الحركة التجارية جيدة إلى حد ما.


وأوضح أنه لا يمكن مقارنة موسم عيد الفطر بعيد الأضحى، كون الأخير له خصوصية الأضاحي التي تشكل نسبة كبيرة من دخل الأسر لهذا الشهر، إذ يتوجه الإنفاق نحو على حساب احتياجات أخرى كالملابس والحلويات.


وعزا تراجع نشاط الأسواق، إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وثبات الأجور، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتوالي المواسم التي تشكل ضغطاً على جيب المواطن، كشهر رمضان وعيد الفطر والمناسبات الاجتماعية الصيفية، وقرب عودة الطلبة إلى المدارس.


وقال، إن أولويات المواطنين، تتغير نتيجة الضغوطات المالية التي تستنزف جزءا كبيرا من دخول الأفراد، مشيراً إلى أن قرار تأجيل أقساط القروض البنكية للشهر الحالي، كان جيدا ولكنه لم يؤثر كثيراً في الأسواق، نظراً لكبر الالتزامات.


وأكد عدم ارتفاع أسعار الحلويات الخاصة بالعيد، إذ لجأ الكثير من المحلات إلى تخفيض أسعار الكعك والمعمول، لمواجهة الركود، مشيراً إلى وجود عروض كبيرة في معظم الأسواق، نظراً للمنافسة الشديدة بين التجار.


وعبر الحاج توفيق عن أمله بأن تتحسن الحركة اليوم الخميس ويوم غد الجمعة، كون الكثير من المواطنين يؤجلون الشراء للساعات الأخيرة قبل العيد.

 




 

 


 

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