الأربعاء 22-06-2022
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مدير الأمن العام يكرم ضابطاً لأمانته وحسِّه الأمني
الأسير الأردني البرغوثي يعلق إضرابه عن الطعام
بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية وشركة ميناء حاويات العقبة
تكريم الفائزين بجائزتي المدير المتميّز والمعلّم المتميّز وجائزة مديريّات التّربية
أخبار الشركات
أخبار الشركات
هاتف بوفا 3 من تكنو المثير بأناقته: لاعب مذهل يوفر تجربة ألعاب لا مثيل لها لمتعة غير محدودة
زبوني تكشف تفاصيل أول ورقة بيضاء حول التجارة الحوارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
المؤتمر الختامي لمشروع تمكين المرأة الأكاديمية في جامعتي "الأميرة سمية للتكنولوجيا" والبترا
تويوتا تحتفل بفوزها التاريخي الخامس على التوالي في سباق لومان 24 ساعة
كورونا
كورونا
اكتشاف أكثر من ألف جين مرتبط بمضاعفات كورونا
الكشف عن دارسات جديدة لإنتاج لقاح مضاد لجميع متغيرات كوفيد-19
بعد ارتفاع الإصابات عالميا.. أعراض سلالتي أوميكرون الجديدتين BA.4 وBA.5
11 دولة بينها 5 عربية لا يزال السعوديون ممنوعين من السفر إليها
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بدء أعمال التنقيب عن الذهب والنحاس في جنوب المملكة
من هو الشاب محمد العنانزة الفائز بمسابقة اثيوبيا الدولية لحفظ القرآن الكريم؟
مقترح لإنشاء 14 طريقاً في المملكة مقابل رسوم على مستخدميه
الزراعة تعلن عن أسعار الأضاحي لهذا العام.. تعرف عليها
منوعات وغرائب
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