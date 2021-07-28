الأربعاء 28-07-2021
الوكيل الاخباري

بحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وسلطنة عمان

عمود كهرباء داخل منزل في القويرة

منطقة في دبة حانوت بالعقبة تعاني انقطاع المياه

666 مليون دينار كلفة ' فاتورة التقاعد' حتى نهاية أيار

الحبس وغرامة تصل إلى 1000 دينار لملقي النفايات بشكل عشوائي

أكثر من 95% من العاملين في القطاع السياحي تلقوا اللقاح الواقي من الفيروس

الحكومة تشرع بأول لقاء حواري مع القطاع الخاص

الأشغال :إغلاق طريق الماسورة - دير علا لإعادة تعبيده

لجان نيابية تناقش إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية

الباص السريع يتصدر الترند الأردني لليوم الثاني.. والآراء متباينة

الأربعاء، 28-07-2021 09:59 ص

الأشغال :إغلاق طريق الماسورة - دير علا لإعادة تعبيده

وزارة الأشغال


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع إدارة السير المركزية عن إغلاق طريق الماسورة - العارضة - دير علا، التابع لمحافظة البلقاء، اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 28 من تموز الحالي، وحتى 3 من آب المقبل.

اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة في بيان صحفي وصل " الوكيل الإخباري" أن الإغلاق يهدف لتسهيل حركة الآليات التي تعمل على إعادة تعبيد الطريق؛ نظراً لطبيعة تضاريس الطريق الصعبة، وحماية لسالكي الطريق.


ودعت الوزارة الاخوة المواطنين إلى استخدام الطرق البديلة، والالتزام بتعليمات كوادرها العاملة في الميدان، وتعليمات كوادر إدارة السير المركزية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
عمان

بحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وسلطنة عمان

369928_untitled-1_107_

الحبس وغرامة تصل إلى 1000 دينار لملقي النفايات بشكل عشوائي

720212716588555214874

أكثر من 95% من العاملين في القطاع السياحي تلقوا اللقاح الواقي من الفيروس

1627455030419

الحكومة تشرع بأول لقاء حواري مع القطاع الخاص

EpP5ZvOXcAAM83j

لجان نيابية تناقش إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية

E7TqSt5XMActRhB

الباص السريع يتصدر الترند الأردني لليوم الثاني.. والآراء متباينة

أخبار متعلقة
جرش

1029 حريقا في محافظة جرش منذ بداية العام الحالي

7f04f78c-8fe7-469c-b0ca-85958dd107d4

تحويلات مرورية على طريق الشونة الجنوبية /الكفرين

7202111134951376098394

السياحة تنظم برنامجا تدريبيا لتطوير العمل المؤسسي

سير لوغو

إدارة السير تحذر سالكي نفق خلدا

وزارة-العمل

بدء عمل مديريات العمل أيام السبت من أجل العمالة الوافدة

7202171081147203968

5 حصص يومياً للفاقد التعليمي