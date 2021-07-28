الأشغال :إغلاق طريق الماسورة - دير علا لإعادة تعبيده

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع إدارة السير المركزية عن إغلاق طريق الماسورة - العارضة - دير علا، التابع لمحافظة البلقاء، اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 28 من تموز الحالي، وحتى 3 من آب المقبل.

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وأوضحت الوزارة في بيان صحفي وصل " الوكيل الإخباري" أن الإغلاق يهدف لتسهيل حركة الآليات التي تعمل على إعادة تعبيد الطريق؛ نظراً لطبيعة تضاريس الطريق الصعبة، وحماية لسالكي الطريق.



ودعت الوزارة الاخوة المواطنين إلى استخدام الطرق البديلة، والالتزام بتعليمات كوادرها العاملة في الميدان، وتعليمات كوادر إدارة السير المركزية.

