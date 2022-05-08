الأشغال: استكمال تنفيذ أعمال طريق الروضة غدا الاثنين

الوكيل الإخباري

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- أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ أعمال الجزء المتبقي من طريق الروضة في منطقة الشونة الوسطى والأعمال المطلوبة كافة والمتفق عليها يوم غدٍ الاثنين.وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والإتصال، إنه تم اليوم الأحد البدء بأعمال استكمال تنفيذ الجزء المتبقي من طريق الروضة في منطقة الشونة الوسطى.وأضافت، أن الأعمال في المشروع ستشمل إعادة تأهيل وتعبيد الطريق بطول 1600 متر، وذلك بعد أن قامت البلدية بازالة العوائق والخدمات الأخرى الموجودة ضمن مسار الطريق.وأشارت الوزارة، إلى أن الأعمال في المشروع ستنفذ وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا،ظ مشيدة بجهود العاملين على المشروع لاستكمال الأعمال خلال المدد الزمنية المتفق عليها.