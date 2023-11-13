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الإثنين، 13-11-2023 11:50 ص

الأشغال: افتتاح مشروع طريق النقب - الحميمة خلال الأسبوعين المقبلين

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الوكيل الاخباري - تفتتح وزارة الأشغال العامة والإسكان طريق النقب - الحميمة الواقع على الطريق الصحراوي، الذي يربط مدينة العقبة بالعاصمة عمان وبقية المحافظات أمام حركة السير خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال الناطق الإعلامي بالوزارة عمر المحارمة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن العمل بمشروع إعادة تأهيل طريق النقب - الحميمة بنهاياته، مشيرا أنه تم تقسيم العمل في المشروع الى جزئين، لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق والتسهيل على المواطنين سالكي الطريق واستكمال الأعمال بالسرعة الممكنة.

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