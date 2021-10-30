الأشغال: الانتهاء من حديقة الرصيفة البيئية منتصف العام المقبل

الوكيل الإخباري - تفقد وزير الاشغال العامة والاسكان يحيى الكسبي، السبت، سير العمل بمشروع الحديقة البيئية ضمن مشروع اعادة تأهيل تلال الفوسفات في لواء الرصيفة.

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وقال الكسبي خلال الجولة التفقدية إن مشروع الحديقة البيئية يأتي حرصا من الحكومة لترجمة التوجيهات الملكية السامية على ارض الواقع بما يتعلق بالحفاظ على البيئة ومواجهة التغير المناخي الذي يعتبر من أبرز تحديات العصر والذي يتطلب مواجهته تضافر الجهود كافة، مؤكدا أن وزارة الأشغال وبالتعاون مع شركائها تدعم إنشاء المشاريع البيئية.



وبين أن الاعمال في المشروع تهدف لانشاء منطقة بيئية صحية وحيوية مستدامة لتكون متنفس طبيعي وملجأ لساكني المنطقة.



