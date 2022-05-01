الأشغال: الطريق الصحراوي سالك بحذر بسبب الغبار

الوكيل الإخباري - أكدت مدير وحدة الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم وزارة الأشغال العامَّة والإسكان، المهندسة عروب العبادي، اليوم الأحد ، ان جميع الطرق الخارجية ضمن الاختصاص سالكة باستثناء الطريق الصحراوي "سالك بحذر" بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية الناتج عن تشكل الغبار بين الحين والاخر

اضافة اعلان



وقالت إنَّ غرف الطوارئ تعاملت منذ تأثر المملكة بالمنخفض الخماسيني مع 54 بلاغًا تمركز معظمها في جنوب المملكة.



وأكّدت في بيان، أنَّ كوادر الوزارة تعاملت بشكل فوري مع الملاحظات والبلاغات الواردة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة



ولفتت إلى أنَّه يتم التنسيق الدائم والمستمر مع شركاء الوزارة للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة بشكل فوري خلال خطة الطوارئ التي تعمل بها الوزارة للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق النهج الحكومي المتبع

وأشارت، إلى أنَّه تم خلال الفترة الماضية إغلاق مقاطع من الطريق الصحراوي بشكل مؤقت واحترازي، وذلك بسبب الغبار الذي أدى لتدني مدى الرؤية الأفقية بشكل مؤقت واحترازي