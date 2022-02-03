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الخميس، 03-02-2022 04:34 م

الأشغال: العمل جارٍ على إزالة صخرة معرضة للانهيار على شارع الستين

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة الاشغال العامة والإسكان، الخميس، إن العمل جارٍ على إزالة الصخرة كبيرة الحجم المعرضة للانهيار على جانب المسرب المتجه إلى السلط في نهاية شارع الستين بالقرب من وادي شعيب.اضافة اعلان


وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن لجنة الانهيارات واللجنة الإنشائية العليا في مجلس البناء الوطني إضافة لمكتب استشاري متخصص وضعوا توصيات للإبقاء على اغلاق مقطع في نهاية شارع الستين بالقرب من وادي شعيب بالاتجاهين بشكل احترازي لإزالة صخرة معرضة للانهيار على المرتفع المحاذي للمسرب، مبينة أن القرار جاء احترازيا حفاظا على السلامة العامة وديمومة الحركة المروية على الطريق.

وأكدت أن حجم الصخرة وصعوبة وصول المعدات اللازمة إليها يشكل عائق حيث تطلبت الاعمال اغلاق الطريق بالاتجاهين لحين اجراء اللازم، مشيرة إلى أنه تم وبشكل فوري اجراء تحويلات مرورية على الطريق لضمان ديمومة الحركة المرورية، لحين إزالة الصخرة وإعادة فتح الطريق.

 




 

 


 

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