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الأحد، 16-10-2022 09:11 ص

الأشغال المؤقتة 10 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار لمتهم بتجارة المخدرات

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الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة أمن الدولة، حكما على شخص ثبت تورطه بتجارة المخدرات، بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف دينار ومصادرة المواد المخدرة والمركبة المضبوطة المستخدمة.

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وثبت بحق المتهم جناية بيع مادة مخدرة بقصد الاتجار، حيث بينت المحكمة أن المذكور وخلال الشهر الثالث من العام الحالي تمكن من الحصول على كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة، ويقوم بعرضها للبيع وعلى إثر ورود معلومات لإدارة مكافحة المخدرات بخصوص ذلك جرى تكليف أحد عناصر إدارة مكافحة المخدرات لتمثيل دور المشتري الذي تمكن من مقابلة المتهم بمنطقة الرمثا وقام بتسليمه (15.500) ألف حبة.


وفرّ المتهم حينها من المكان بواسطة مركبة يستقلها، وفي اليوم التالي ألقي القبض عليه وتم ضبط المركبة التي سبق أن استخدمها وجرت الملاحقة أمام محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص القضائي.

 




 

 


 

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