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الأشغال : بدء إعادة تأهيل أول جزء من طريق بغداد

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السبت، 20-08-2022 10:12 م

الأشغال : بدء إعادة تأهيل أول جزء من طريق بغداد

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن البدء بأعمال تأهيل أول جزء من طريق بغداد الدولي المفرق - الصفاوي، اعتبارًا من صباح يوم غدٍ الأحد؛ لخدمة المجتمع المحلي في المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إنه وبالتعاون مع مديرية الامن العام سيتم اغلاق الطريق في منطقة العمل الواقعة بين منطقة السعيدية الى الصالحية بالاتجاه الايسر للاتجاه القادم من المفرق باتجاه الصفاوي، فيما سيتم تحويل حركة السير إلى الطريق الجانبي القائم ليصبح باتجاهين.

وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعيًة المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد باسس القيادة الامنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام.

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