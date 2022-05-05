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الخميس، 05-05-2022 12:24 م

الأشغال بصدد البدء بإعادة تأهيل طريق إربد - الزرقاء

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الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الأشغال العامَّة والإسكان، اليوم الخميس، إنه تم إحالة العطاءات المتعلقة بمشروع إعادة تأهيل وإنشاء طريق إربد - الزرقاء من جسر النعيمة ولغاية تقاطع الدجنية.

وقالت الوزارة إن الأعمال تم تقسيمها في المشروع على ثلاثة أجزاء، وتم الانتهاء من إجراءات الإحالة للأجزاء الثلاثة، مشيرًة إلى أن العمل جارٍ على تجهيز التحويلات المرورية في مواقع العمل، لضمان ديمومة الحركة المرورية على الطريق.

وأشارت إلى أن الأعمال في المشروع تشمل إعادة إنشاء الطريق ليصبح مساره بأربعة مسارب مفصولة بجزيرة وسطية واكتاف من كل جهٍة، إضافة إلى أعمال تصريف مياه الأمطار، وأعمال السلامة العامة كافة، وكل ما يلزم، وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالمياً.

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ونوهت الوزارة، إلى أنه من المتوقع الانتهاء من الأعمال في المشروع خلال سنة من تاريخ بدء التنفيذ.

 




 

 


 

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