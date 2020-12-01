الثلاثاء 01-12-2020
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الثلاثاء، 01-12-2020 09:14 م

الأشغال تؤكد أنها الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن موعد طرح مشاريعها

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الوكيل الاخباري - اكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان أنها غير مسؤولة عن التصريحات الصادرة عن بعض الأشخاص أو الجهات التي تتناول المشاريع الحالية والمستقبلية للوزارة.
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وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أن التصريحات المعتمدة حول مشاريع الوزارة هي تلك الصادرة عنها عبر القنوات الرسمية، سواء التي تصدر عن الوزير او الأمين العام أو من خلال الناطق الرسمي باسم الوزارة.

ولفتت الوزارة الى انها الجهة الوحيدة المخولة للإعلان عن اي عطاء، حيث تخضع عملية طرح العطاءات والمباشرة في تنفيذ المشاريع لإجراءات واضحة ودقيقة تشترك فيها جهات عدة بالإضافة للوزارة وعلى رأسها ديوان المحاسبة، ويتم التأكد من دقة كافة الإجراءات في مختلف مراحل طرح العطاء، بدءاً من الدراسة والتصميم وحتى التنفيذ والتسليم.

وفيما أشادت الوزارة بالتعاون الإيجابي من كافة وسائل الإعلام المحلية، أكدت ضرورة العودة إليها للتحقق من المعلومات الصادرة من أية جهة عندما يتعلق الأمر بعمل الوزارة.

 




 

 


 

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