الأشغال تباشر بإعادة تعبيد وتأهيل طريق الروضة الغربي

الوكيل الاخباري- باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان من خلال العطاء المركزي الخاص بتنفيذ طريق الشونة الجنوبية/ تقاطع الرامة/ تقاطع الكفرين، أمس السبت، العمل على إعادة تعبيد وتأهيل طريق الروضة الغربي التابع للواء الشونة الجنوبية.

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وأكدت الوزارة في بيان صحفي، مساء اليوم الأحد، أنه سيجري تنفيذ الأعمال على الطريق، وفقا لأعلى المعايير الهندسية المتبعة.



يشار إلى أن وزارة الأشغال العامة والإسكان قد نفذت العام الماضي الجزء الأول من الطريق المذكور أعلاه وشملت الأعمال وقتها إعادة إنشاء وتعبيد الطريق وجرى تأجيل هذا الجزء لحين قيام الجهات ذات العلاقة بإزالة العوائق والخدمات الأخرى.