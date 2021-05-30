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الأحد، 30-05-2021 04:59 م

الأشغال تباشر تطعيم موظفيها ضد كورونا

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الوكيل الإخباري- باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان وبالتعاون مع وزارة الصحة وخلية الأزمة، اليوم الأحد، بتنفيذ حملة تطعيم لموظفي الوزارة ممن لم يتلقوا أي جرعة من المطعوم المضاد لفيروس كورونا.

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وأجرى وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي جولة تفقدية، ثمن خلالها جهود الفريق المختص بتطعيم كوادر الوزارة وتعاون وإقبال الموظفين لتلقي اللقاح.


وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن الحملة استهدفت في يومها الأول نحو 500 موظف في الوزارة وحسب الأولويات التي تحددها وزارة الصحة.


وأشارت إلى أنه سيتم التوسع في إعطاء المطعوم لكافة العاملين في كافة مديرياتها وذلك ضمن الخطة التي تعمل عليها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة وخلية الأزمة.


وأكدت الوزارة أن هذه الحملة تأتي ضمن سعيها لدعم جهود الدولة في مكافحة كورونا، ما يسهل عليها تقديم الخدمات لمتلقي الخدمة.


ودعت الوزارة كافة العاملين فيها إلى التسجيل لتلقي المطعوم حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم، مشيدة بالتعاون اللافت من قبل العاملين لتلقي اللقاح.

 




 

 


 

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