الإثنين 14-02-2022
الوكيل الاخباري

ورشة توعوية حول الدعم النفسي الاجتماعي بلواء القصر

حوارية حول مستقبل الدولة القومية بالزرقاء

مركز شابات كفرنجة يعقد دورة حول الخط العربي

جمعيات خيرية ومراكز ثقافية تحتفي بعيد ميلاد الملك الـ 60

الأردن يشارك في اجتماعات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

الحكومة الأسترالية توجه بإخلاء سفارتها في كييف

الهناندة: "سند" سيُتيح التوقيع على وثائق رقمية وسيشمل خدمات جديدة كالأراضي والترخيص

تشكيلات إدارية في وزارة التربية والتعليم - اسماء

الحكومة تقدّم "التزاماً مكتوباً" للجنة المالية النيابية لمتابعة توصياتها بتخفيض 100 مليون دينار من النفقات

الاحتلال يغلق مداخل حي الشيخ جراح وسط اعتداءات على الفلسطينيين

الأحد، 13-02-2022 04:12 م

الأشغال تباشر توسعة التحويلة المبدئية على الطريق الصحراوي

201531437RN838


الوكيل الإخباري - باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الأحد، العمل على توسعة الكتف الداخلي للطريق الصحراوي الواصل بين دبة حانوت والحميمة وذلك بغرض توسعة الطريق من جهة الجزيرة الوسطية بعرض لا يقل عن (3 متر) ليصبح عرض الطريق الاجمالي (15 م) حيث سيتم تجهيزه في المرحلة القادمة لتحويل السير عليه باتجاهين (كل اتجاه مسربين) مفصولة بالحواجز الخرسانية، لغايات المباشرة بأعمال إعادة تأهيل الطريق الصحراوي للمنطقة الممتدة من الحميمة إلى دبة حانوت (الجزء الثاني).

اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الاعلام والاتصال، إن كوادرها العاملة في الميدان باشرت العمل على تركيب الحواجز الخراسانية والاشارات التحذيرية والارشادية وصف الحواجز البلاستيكية على الخط الأصفر بداية التحويلة تمهيدا لبدء اعمال التوسعة، ليصار بعد ذلك بدء العمل بأعمال إعادة تأهيل الطريق رسميا.


وأكدت الوزارة، أنه سيتم الإعلان عن التحويلة الرئيسية للمشروع قبل البدء بها، مشيرة إلى أن الاعمال على الطريق حاليا لا تتطلب اي اغلاق او تحويلات مرورية.


ودعت المواطنين إلى الالتزام بتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202118171547694899838

ورشة توعوية حول الدعم النفسي الاجتماعي بلواء القصر

w

حوارية حول مستقبل الدولة القومية بالزرقاء

1202220213214745990326

مركز شابات كفرنجة يعقد دورة حول الخط العربي

220223182727694556856

جمعيات خيرية ومراكز ثقافية تحتفي بعيد ميلاد الملك الـ 60

e

الأردن يشارك في اجتماعات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

maxresdefault (1)

الهناندة: "سند" سيُتيح التوقيع على وثائق رقمية وسيشمل خدمات جديدة كالأراضي والترخيص

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-01-27 at 12.20.40 AM

الأمن يتوعد السائقين المستهترين خلال المنخفض

61f266ffb9be5

تحويل مسار 5 حافلات سياحية قادمة من العقبة باتجاه البترا

Image3_12020972238909240052

إعادة فتح طريق النقب بعد اغلاقه احترازيا والأشغال تدعو لعدم الخروج من المنازل

Euc8GlZXEAgW5xS

الأمن يدعو إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم استخدام المركبات بعد دخول المنخفض

Screenshot_9

الأمن خبر وفاة طفله سورية داخل مخيم الزعتري جراء البرد غير صحيح وعار عن الصحة

245225_19_1642662709

بسبب الانجماد الشديد.. الأمن يدعو الأردنيين لعدم استخدام مركباتهم