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السبت، 30-04-2022 04:20 م

الأشغال تتعامل مع تجمع للرمال على طريق وادي عربة

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الوكيل الإخباري - تعاملت مديرية أشغال العقبة، مساء السبت، مع تجمع للرمال على طريق وادي عربة.

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وأكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام، أن كوادرها تعاملت بشكل فوري مع الملاحظة، وجرى إزالة التجمعات الرملية وتثبيت الآليات في الموقع لمعالجة أي ملاحظة بشكل فوري.


وجددت الوزارة تحذيرها للمواطنين سالكي الطرق الخارجية من تدني مدى الرؤية الأفقية بين الحين والآخر بسبب تشكل الغبار الناتج عن الرياح النشطة التي تشهدها المملكة والمرافقة للمنخفض الخماسيني الذي يؤثر على الأردن.

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