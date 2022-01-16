الأشغال تتعامل مع تساقط للأتربة والحجارة في جرش

الوكيل الإخباري

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- أكدت وزارة الاشغال العامة والإسكان أنه تم التعامل صباح اليوم الأحد وبشكل فوري مع تساقطات خفيفة للأتربة والحجارة على جوانب أحد المسارب لطريق مدخل جرش الجنوبي - المتفرع من طريق إربد - عمان - بسبب الهطولات المطرية الكثيفة التي شهدها الموقع، حيث تم إزالة العوائق بشكل فوري من خلال آليات الوزارة.وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدتها الإعلامية، إنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة في الموقع حفاظا على السلامة العامة وضمان ديمومة الحركة المرورية على الطريق، مشيرة إلى أنه تم تثبيت الآليات على الطريق لمعالجة أي ملاحظة بشكل فوري.وأوضحت الوزارة، أن تواجد الآليات في الموقع اثناء إزالة العوائق على الطريق سبب اغلاق لجزء من المسرب بشكل مؤقت؛ ليتسنى للكوادر القيام بواجبها على اكمل وجه.إلى ذلك، تعاملت الوزارة مع تساقطات خفيفة للأتربة والصخور أيضا بسيطة على طريق الكسارات في محافظة البلقاء بسبب الهطولات الكثيفة للأمطار، حيث تم اغلاق جزئي لأحد مسارب الطريق وتدعيم الموقع بالإشارات التحذيرية اللازمة؛ ليتسنى للوزارة اجراء اللازم بشكل فوري من خلال كوادرها العاملة في الميدان.وبينت أنه وبتوجيهات من وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي تم تثبيت الآليات في المواقع التي تشهد تساقطات كثيفة للأمطار، منذ اعلان خطة الطوارئ لمعالجة أي ملاحظة ترد وبشكل فوري، مؤكدة أن جميع الطرق التي تتبع لها في المملكة سالكة حاليا.وحول الملاحظات الواردة إلى غرفة الطوارئ المركزية وغرف الطوارئ في المديريات والمكاتب، بينت الوزارة، أن الملاحظات الواردة اعتيادية في مثل هذه الظروف الجوية وتم التعامل معها بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.ونوهت إلى أن كوادرها الميدانية الموزعة على مناطق المملكة كافة، تجري وبشكل مستمر جولات ميدانية تفقدية لضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل الملاحظات بشكل فوري.وجددت الوزارة دعوتها إلى الاخوة المواطنين لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، وعدم التردد بالإبلاغ عن أي ملاحظة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها التي تعمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة على الأرقام التالية:ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس أب ) (0780377223)طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسيـــــــــة (065850111)غرفة عمليات أشغال مديرية الكــــــــــــــــرك (0780377231)غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش (0780377187)غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا (0780377366)غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان (0780377338)غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق (0780377389)غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء (0780377413)غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة (0780377435)غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلـــون (0780377324)غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء (0780377125)غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة (0780377351)غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد (0780377273)غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا (0780377394)غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة (0780377291)غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتــــــــرا (0780377012)