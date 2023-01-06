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الجمعة، 06-01-2023 10:39 م

الأشغال تتعامل مع مخلفات ناتجة عن تدهور مركبة شحن على طريق العدسية

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الوكيل الاخباري - تعاملت كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان، مساء اليوم الجمعة، مع المخلفات الناتجة عن تدهور مركبة شحن ديانا على طريق العدسية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أنه تم استقبال ملاحظة حول تدهور المركبة ووجود مخلفات على الطريق العام، مشيرة إلى أن كوادر مديرية أشغال العاصمة تحركت إلى الموقع بشكل فوري وقامت بإزالة المخلفات الناتجة عن الحادث وفق الأصول بالتنسيق مع الشركاء في مديرية الأمن العام.

وبينت، أن الحادث لم يتسبب بوقف حركة المركبات على الطريق.

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