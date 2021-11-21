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الأحد، 21-11-2021 04:49 م

الأشغال تتعامل مع 142 بلاغا خلال المنخفض الجوي الحالي

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الوكيل الاخباري- تعاملت غرف الطوارئ التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، خلال المنخفض الجوي الحالي المؤثر على المملكة مع 142 بلاغا، من خلال الفرق الميدانية والاليات التي تتبع لها.اضافة اعلان


وأكدت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام، أنه تم اجراء اللازم بشكل فوري للملاحظات الواردة لها كافة من خلال 98 فريقا ميدانيا تابعا لها.

وحول أبرز الملاحظات التي تم التعامل معها خلال خطة الطوارئ المتوسطة تزامنا مع الظروف الجوية السائدة، أوضحت الأشغال العامة، أنه تم التعامل بشكل فوري مع انهيارات ترابية في 6 مواقع على طريق ذيبان - الموجب - الكرك بالتعاون مع مديرية الأمن العام؛ بسبب تشكل السيول على الطريق منها 4 عصر الجمعة وانهياران صباح اليوم الاحد، مؤكدة أن كوادرها تعاملت بشكل فوري وتم إعادة فتح الطريق خلال وقت قياسي بعد ازالة العوائق كافة.

وفي العاصمة العاصمة عمان قالت الوزارة، إنه تم التعامل مع عدة حوادث مرورية ادت الى اغلاقات واضرار لجسم الطريق بسبب انزلاق المركبات على الطريق الناتج؛ بسبب غزارة هطول الامطار على طريق العدسية، وعلى الطريق الصحراوي في منطقة الجيزة، كما تعاملت مع بعض التجمعات المائية في وحسب المواقع التالية : ( نفق الباسلية على الطريق الصحراوي ، قبل جسر مرج الحمام، اسفل جسر ناعور /الفردوس ، حمام الشموط/  الرجيلة /  طريق اللاهون / الجيزة)، وتم اجراء اللازم بشكل فوري وفق الاصول.

فيما تعاملت كوادر الوزارة الميدانية في محافظة البلقاء مع سيول وتجمعات لمياة الامطار في عدة مواقع بالمحافظة، ومنها (منطقة الصوالحة /دير علا، طريق دعم الغزالات، طريق وادي شعيب، وفي عدة مواقع في لواء الشونة الجنوبية ).

كما تعاملت الوزارة في محافظة اربد مع سيول وتجمعات لمياة الامطار بعدة مواقع في المحافظة ومنها ( مدخل تبنة / لواء الكورة، جسر المنشية / لواء الاغوار الشمالية، عبارات عند المؤسسة العسكرية / الكريمة /الاغوار الشمالية، وعدة مواقع في لواء الكورة ومواقع في لواء الرمثا.

كما قامت الوزارة وضمن اختصاصها باصلاح اشارات مرورية تعطلت بسبب الهطول المطري الشديد في البلقاء واربد منها (اشارات السرو / ابو طارة، اشارة وسط البلد / البلقاء) واشارات (اشارة تقاطع كفر يوبا / اربد).

وثمنت الوزارة، جهود كوادرها والشركاء العاملين في الميدان على مدار الساعة خلال الظروف الجوية السائدة، التي تؤثر على المملكة، مؤكدة أنه تم معالجة واجراء اللازم للملاحظات الواردة لها كافة بشكل فوري من قبل الفرق الميدانية.

ودعت الوزارة، المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم التردد بالاتصال بغرف الطوارئ للإبلاغ عن أي حالة طارئة او ملاحظة خلال الظروف الجوية السائدة وذلك بحسب المعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.

واهابت المواطنين إلى اخذ أقصى درجات الحيطة والحذر اثناء قيادة المركبات بسبب احتمالية تدني مدى الرؤية الافقية وتشكل الانزلاقات على الطرق في بعض المناطق.

يشار إلى أن الوزارة ما زالت مستمرة بالعمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة تزامناً مع الظروف الجوية السائدة وبحسب المعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية وتستقبل الشكاوى والملاحظات من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة أو غرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية او من خلال الأرقام التالية: 

ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس أب ) (0780377223)

طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسيـــــــــة (065850111)

غرفة عمليات أشغال مديرية الكــــــــــــــــرك (0780377231)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش (0780377187)

غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا (0780377366)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان (0780377338)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق (0780377389)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء (0780377413)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة (0780377435)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلـــون (0780377324)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء (0780377125)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة (0780377351)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد (0780377273)

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا (0780377394)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة (0780377291)

غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتــــــــراء (0780377012)

 




 

 


 

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