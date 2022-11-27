الأشغال تتعامل مع 62 بلاغًا خلال الظروف الجوية السائدة

الوكيل الاخباري- تعاملت وزارة الأشغال العامة والإسكان، خلال الظروف الجوية السائدة مع 62 بلاغًا تزامنا مع إعلان خطة الطوارئ المتوسطة.

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وأكدت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن فرقها الميدانية العاملة في الميدان قامت وبشكل فوري بإجراء اللازم ومعالجة البلاغات كافة، بالتنسيق مع الشركاء العاملين في الميدان.



وعن أبرز الملاحظات التي جرى التعامل معها، أشارت الوزارة إلى التعامل مساء الخميس الماضي، مع تجمع أتربة وحجارة في لواء ذيبان بمحافظة مادبا على طريق الموجب - الكرك وطريق الهيدان، جراء الأمطار الغزيرة، وانسداد عبارة لتصريف المياه في لواء الكورة بمحافظة إربد، حيث قامت الكوادر الميدانية بإجراء اللازم بشكل فوري.



كما تعاملت الفرق الميدانية مع تجمع أتربة أغلق عبارة لتصريف مياه الأمطار، في عجلون فتحت بشكل فوري وجرى تصريف المياه، كما جرى التعامل مع تجمع خفيف لمياه أمطار داخل نفق المنشية في لواء الموقر بالعاصمة، جرى تصريفها فورا، بالإضافة إلى التعامل بالتنسيق مع مديرية الأمن العام مع العوائق الناتجة عن حوادث سير وانسكاب زيوت من مركبات في العاصمة وجرش ومعان وإربد.



وشددت الوزارة على أن البلاغات الواردة والملاحظات التي رصدتها الكوادر خلال الجولات الميدانية جرى معالجتها بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ما ساهم في ضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وثمنت جهود الشركاء العاملين في الميدان على تنسيقهم الدائم والمستمر معها؛ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.ذ