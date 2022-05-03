الأشغال تتعامل مع 68 بلاغًا خلال المنخفض الخماسيني

الوكيل الاخباري – قالت مدير وحدة الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي بإسم وزارة الأشغال العامَّة والإسكان، المهندسة عروب العبادي، اليوم الثلاثاء، إنَّ غرف عمليات الوزارة تعاملت منذ تأثر المملكة بالمنخفض الخماسيني مع 68 بلاغًا تمركز معظمها في جنوب المملكة.



وأكّدت العبادي، أنَّ كوادر الوزارة العاملة في الميدان تعاملت بشكل فوري مع الملاحظات والبلاغات الواردة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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