الأشغال تتعامل مع 69 بلاغا خلال المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الأشغال العامَّة والإسكان، اليوم الأحد، إنَّ كوادر الوزارة العاملة في الميدان تعاملت منذ بدء العمل بخطة الطوارئ المتوسطة صباح يوم الخميس مع 69 بلاغًا؛ تزامنًا مع المنخفض الجوي الذي أثر على المملكة.



وأكّدت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، أنَّ كوادر الوزارة تعاملت بشكل فوري مع الملاحظات والبلاغات الواردة بالتنسيق مع الشركاء العاملين في الميدان، ما ساهم بديمومة الخدمة المقدمة للمواطنين.



وحول أبرز الملاحظات التي تم التعامل معها أوضحت، أنَّ معظم الملاحظات التي تم التعامل معها كانت ناتجة عن سرعة الرياح التي رافقت المنخفض الجوي، حيث تم التعامل مع تساقط لاغصان اشجار على جوانب طرق، وتجمع لاتربة على جوانب طرق اخرى في مناطق البادية، ولم يتم التعامل مع أي ارتفاع لمنسوب المياه على الطرق.



وأشارت إلى أنه تم التعامل مع تطاير لبعض لوحات الدعاية الانتخابية على الطرق ضمن الاختصاص، حيث قامت الكوادر باجراء اللازم وفق الاصول بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.



ونوهت، إلى أنَّه لم يتم التعامل مع سقوط أي عمود انارة على الطرق ضمن اختصاصها خلال المنخفض الجوي، مشيرًة إلى أن كوادر الوزارة الميدانية قامت بالعمل على ازالة أي عوائق قد تتسبب باضرار على السلامة العامة على الطرق بشكل فوي وفق الاصول.



وبينت، أنَّ لجنة التقييم التي تقوم باجراء جولات بعد المنخفضات في مختلف المحافظات بناء على توجيهات وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي لحل ومعالجة أي عائق قد يؤثر على السلامة المرورية على الطرق، واجراء اعمال الصيانة اللازمة بشكل فوري؛ لضمان السلامة العامة على الطرق،

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حيث قامت الكوادر الجمعة بالعمل على استبدال عامود انارة في الصبيحي بعد اجراء المعاينة اللازمة له، والذي ادى تعليق لوحة دعاية انتخابية عليه بشكل خاطئ لميلانه، بالاضافة إلى صيانة وحدات انارة اخرى بمختلف مناطق المملكة تتضرت خلال المنخفض.



وشددت الوزارة على أنه وايمانا بدورها المجتمعي في تعزيز السلامة المرورية على الطرق ستستمر بإجراء الجولات الميدانية المكثفة في مختلف المناطق وصيانة المواقع المتضررة من الظروف الجوية الماضية بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.



وثمنت الوزارة، جهود كوادرها العاملين في الميدان خلال المنخفض الجوي على مدار الساعة، مشيدًة بجهود الشركاء العاملين في الميدان على تعاونهم ما ساهم في تقديم افضل الخدمات للمواطنين وضمان ديمومتها.



