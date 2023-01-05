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الخميس، 05-01-2023 12:38 م

الأشغال تتعامل مع 83 بلاغا خلال الظروف الجوية الماضية

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الوكيل الإخباري - تعاملت وزارة الأشغال العامة والإسكان، خلال الظروف الجوية الماضية مع 83 بلاغًا تزامنا مع إعلان خطة الطوارئ المتوسطة.اضافة اعلان


وأكدت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الاعلام والاتصال، اليوم الخميس، أن فرقها الميدانية العاملة في الميدان قامت وبشكل فوري بإجراء اللازم ومعالجة البلاغات كافة، بالتنسيق مع الشركاء العاملين في الميدان.

وعن أبرز الملاحظات التي جرى التعامل معها، أشارت الوزارة إلى التعامل مع ارتفاع منسوب مياه الامطار على الطريق الصحراوي في منطقة خان الزبيب في سواقة جراء تجمع السيول الجارفة في مجاري الأودية في الموقع حيث تم اغلاق الطريق ثلاث مرات بالتنسيق مع الدوريات الخارجية وتم تثبيت فريق ميداني واليات للتعامل مع الموقع بشكل فوري واجراء المعالجات والتنظيفات اللازمة بشكل سريع.

كما تعاملت الفرق الميدانية في محافظة الزرقاء مع ارتفاع منسوب مياه الأمطار في نفق الزيتونة/ مشروع الباص السريع حيث قامت كوادر مديرية اشغال الزرقاء بتصريف مياه الامطار من خلال الفرق الميدانية وتم اجراء اللازم حسب الأصول.

وفي محافظة العقبة تم التعامل مع انجرافات صخرية وطينية في عدة مواقع على الطريق الخلفي وتم اجراء المعالجات اللازمة من خلال الفرق الميدانية في الموقع.

وشددت الوزارة على أن البلاغات الواردة والملاحظات التي رصدتها الكوادر خلال الجولات الميدانية جرى معالجتها بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ما ساهم في ضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وثمنت جهود الشركاء العاملين في الميدان على تنسيقهم الدائم والمستمر معها؛ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

 




 

 


 

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