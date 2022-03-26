الأشغال تتعامل مع 86 بلاغا خلال المنخفض

الوكيل الإخباري

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- قالت مدير وحدة الإعلام والاتصال، الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عروب العبادي، إن كوادر الوزارة الميدانية تعاملت خلال المنخفض الجوي الماضي مع 86 بلاغًا.وأكدت العبادي في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن الكوادر الميدانية تعاملت مع الملاحظات الواردة لغرف طوارئ الوزارة بشكل فوري وبوقت قياسي بالتنسيق مع الشركاء العاملين في الميدان ولم يتم اغلاق اي طريق خلال الظروف الجوية التي رافقت المنخفض الماضي.وفيما يتعلق بأبرز الملاحظات التي تم التعامل معها، بينت، أنه تم التعامل مع تراكمات خفيفة للثلوج فجر الجمعة على طرق في عجلون وجرش، ومع تراكمات خفيفة للثلوج أيضًا على طرق في الطفيلة مساء الجمعة."كما تعاملت الوزارة مع تجمع للأتربة الجمعة على طريق القويرة في محافظة العقبة وانسكاب زيوت على طرق. ولم يتم التعامل مع أي ارتفاع لمنسوب مياه الامطار على الطرق"، وفق العبادي.وأشارت إلى أن الكوادر الميدانية قامت مساء امس الجمعة بنثر الملح على الطرق المعرضة للانجماد وفق المعلومات الواردة من ادارة الارصاد الجوية، تجنبًا لحدوث اي انزلاقات تذكر.وثمنت العبادي جهود الكوادر العاملة في الميدان خلال الظروف الجوية الماضية على مدار 24 ساعة، مشيدًة بجهود الشركاء العاملين في الميدان على التنسيق والتعاون الدائم والذي ساهم في ضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.