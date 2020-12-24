الأشغال تحذر من الضباب

الوكيل الإخباري - دعت وزارة الأشغال العامة والإسكان الخميس، إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر على الطرقات خلال الظروف الجوية الحالية وخصوصا في المناطق التي تشهد تشكل الضباب، حيث تشير التنبؤات الجوية إلى أن بعض المناطق ستشهد ضبابا كثيفاً.

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واكد وزير الاشغال المهندس يحيى الكسبي ، وفق ما وصل "الوكيل الإخباري" ، خلال تفقده غرفة الطوارئ الرئيسية الخميس على جاهزية واستعداد الوزارة التام للتعامل مع كافة البلاغات والملاحظات الواردة اليها.



وبين أن الوزارة تعمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة منذ يوم امس الأربعاء تزامناً مع الظروف الجوية السائدة.



كما دعت الوزارة إلى عدم التردد بالاتصال بغرف العمليات الموجودة في مختلف محافظات ومناطق المملكة.

وتاليا أرقام غرف العمليات

طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية ٠٦٥٨٥٠١١١

غرفة عمليات محافظة العاصمة ٠٧٨٠٣٧٧٢٩١

غرفة عمليات الكرك ٠٧٨٠٣٧٧٢٣١

غرفة عمليات جرش ٠٧٨٠٣٧٧١٨٧

غرفة عمليات مادبا ٠٧٨٠٣٧٧٣٦٦

غرفة عمليات معان ٠٧٨٠٣٧٧٣٣٨

غرفة عمليات المفرق ٠٧٨٠٣٧٧٣٨٩

غرفة عمليات البلقاء ٠٧٨٠٣٧٧٤١٣

غرفة عمليات الطفيلة ٠٧٨٠٣٧٧١٦٠

غرفة عمليات عجلون ٠٧٨٠٣٧٧٣٢٤

غرفة عمليات الزرقاء ٠٧٨٠٣٧٧١٢٥

غرفة عمليات العقبة ٠٧٨٠٣٧٧٣٥١

غرفة عمليات اربد ٠٧٨٠٣٧٧٢٧٣

غرفة عمليات لواء الرمثا ٠٧٨٠٣٧٧٣٨٨

غرفة عمليات اقليم البتراء ٠٧٨٠٣٧٧١٥٤

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