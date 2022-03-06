الأشغال تحذر من الظروف الجوية السائدة وتنشر أرقام الطوارئ

الوكيل الاخباري - حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الأحد، المواطنين سالكي الطرق الخارجية من تدني مدى الرؤية الأفقية الناتج عن تشكل الغبار الكثيف والعواصف الرملية المصاحبة للظروف الجوية السائدة، وخاصة في المناطق الشرقية والجنوبية، وخطر الانزلاق على الطرقات بسبب الهطولات المطرية، وذلك وفق المعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.



ودعت المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والتأني خلال القيادة على الطرق الخارجية، واتباع قواعد القيادة الآمنة والالتزام بتوجيهات كوادرها العاملة في الميدان وكوادر الشركاء في مديرية الأمن العام، وعدم التردد بالابلاغ عن أي ملاحظة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها على الأرقام التالية:



ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس أب ) (0780377223)



طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسيـــــــــة (065850111)



غرفة عمليات أشغال مديرية الكــــــــــــــــرك (0780377231)



غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش (0780377187)



غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا (0780377366)



غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان (0780377338)



غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق (0780377389)



غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء (0780377413)



غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة (0780377435)



غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلـــون (0780377324)



غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء (0780377125)



غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة (0780377351)



غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد (0780377273)



غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا (0780377394)



غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة (0780377291)



غرفة عمليات مديرية أشغال إقليم البتــــــــرا (0780377012)

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





