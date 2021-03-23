الأشغال تحذر من الظروف الجوية السائدة

الوكيل الإخباري- حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم الثلاثاء، المواطنين سالكي الطرق الصحراوية من خطر تدني مدى الرؤية الافقية وانعدامها بسبب الغبار، وخطر الانزلاق نتيجة تساقط الامطار في بعض المناطق، وذلك بحسب المعلومات الواردة من قبل إدارة الأرصاد الجوية، داعية لاخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

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وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تم التعميم على كافة مديرياتها لتفعيل خطة الطوارئ حسب الحاجة وحسب تقييم مدراء المديريات وذلك اعتبارا من مساء اليوم.



وأكدت جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية السائدة على مدار 24 ساعة من خلال فرقها الموزعة على مختلف محافظات المملكة، مشيرة إلى أن فرقها الميدانية تجري جولات على مدار الساعة لضمان معالجة أي شكوى وبشكل فوري.



كما دعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أية حالة طارئة أو ملاحظة من خلال الاتصال على رقم غرفة الطوارئ الرئيسة في مبنى الوزارة 065850111 ، وضابط ارتباط غرفة العمليات واتس اب 0780377223، وعلى غرف العمليات في مديريات ومكاتب الأشغال في المملكة كالتالي: العاصمة 0780377291، الكرك 0780377231، جرش0780377187 ، مادبا 0780377363 ، معان 0780377337، المفرق 0780377389، البلقاء 0780377413، الطفيلة 0780377160، عجلون 0780377324، الزرقاء 0780377125، العقبة 0780377351، اربد 0780377273، الرمثا 0780377388 ، والبترا 0780377154.

أو من خلال تطبيق نظام تبليغات الأشغال على الهواتف الذكية.



