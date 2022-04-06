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الأشغال تحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية على الطرق

الأربعاء، 06-04-2022 08:37 م

الأشغال تحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية على الطرق

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الوكيل الاخباري  - حذّرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الأربعاء، المواطنين سالكي الطرق الخارجية من تدني مدى الرؤية الأفقية بين الحين والآخر بسبب تشكل الغبار، الناتج عن الرياح النشطة وخصوصا الطريق الصحراوي والطرق شرق المملكة، وذلك وفق المعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والإتصال، جاهزية كوادرها المزودة بالمعدات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية كافة؛ ومعالجة الملاحظات الواردة لها بمختلف محافظات المملكة.

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