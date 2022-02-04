الجمعة 04-02-2022
الوكيل الاخباري

بعد اربعة ايام داخل البئر.. ماذا سيحدث لجسم الطفل ريان؟

بلدية بيرين تتوقف عن استقبال المراجعين

استئناف عملية الحفر اليدوي لإخراج الطفل ريان خلال دقائق-فيديو

البنك المركزي يحذر من عمليات احتيال تستخدم اسمه

الأشغال تحذر وتنشر ارقام غرف الطوارئ

وزير اسبق: وضعنا في التعليم ليس على ما يرام

شق صخري يوقف عملية الحفر اليدوي لإخراج الطفل ريان

تقرير: الدينار الأردني مقوم دون قيمته الحقيقية

فصل الكهرباء عن مناطق بالكرك السبت - اسماء

الأرصاد: حزمة من الغيوم الماطرة تقترب من المملكة

الجمعة، 04-02-2022 08:51 م

الأشغال تحذر وتنشر ارقام غرف الطوارئ

273399578_238363985152509_8833777161730480127_n


الوكيل الاخباري - حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الجمعة، المواطنين سالكي الطرق الخارجية من احتمالية تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الهطولات المطرية الكثيفة، واحتمالية تشكل الغبار على الطرق في مناطق البادية تزامنا مع الظروف الجوية السائدة في معظم مناطق المملكة.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدتها الإعلامية، جاهزية كوادرها المزودة بالمعدات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية كافة ولمعالجة الملاحظات الواردة لها على مدار 24 ساعة من خلال فرقها الـ 98 الموزعة على مختلف محافظات المملكة.

اضافة اعلان


وقالت الوزارة، إنه تم التعميم على مديرياتها كافة لرفع خطة الطوارئ المعمول بها حاليا - خطة الطوارئ المتوسطة - حسب تقييم مدراء المديريات والمكاتب ومتطلبات العمل.


وأشارت إلى أنه يتم التنسيق بشكل دائم ومستمر مع شركاء الوزارة للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة بشكل دوري للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق النهج الحكومي المتبع.


وحول الملاحظات الواردة إلى غرفة الطوارئ المركزية وغرف الطوارئ في المديريات والمكاتب، بينت الوزارة، أن الملاحظات الواردة اعتيادية في مثل هذه الظروف الجوية وتم التعامل معها بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشيرة إلى أنه لم يتم إغلاق أي طريق في المملكة بسبب ارتفاع منسوب المياه.


ونوهت إلى أن كوادرها الميدانية الموزعة على مناطق المملكة كافة، تجري وبشكل مستمر جولات ميدانية تفقدية لضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل الملاحظات بشكل فوري.


وجددت الوزارة دعوتها إلى المواطنين لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، وعدم التردد بالابلاغ عن أي ملاحظة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها على الأرقام التالية:


ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس أب ) (0780377223)
طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسيـــــــــة (065850111)
غرفة عمليات أشغال مديرية الكــــــــــــــــرك (0780377231)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش (0780377187)
غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا (0780377366)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان (0780377338)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق (0780377389)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء (0780377413)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة (0780377435)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلـــون (0780377324)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء (0780377125)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة (0780377351)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد (0780377273)
غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا (0780377394)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة (0780377291)
غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتــــــــرا (0780377012)

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image61fd6ef82b05c

بلدية بيرين تتوقف عن استقبال المراجعين

9202015182250599851797 (1)

أسماء ومواعيد دوام مراكز فحص كورونا الأسبوع المقبل

120221421322652409388

الصحة تعلن مراكز التطعيم ليوم السبت - أسماء

image-48

وزير اسبق: وضعنا في التعليم ليس على ما يرام

main_image61fd6cc8c3292

فصل الكهرباء عن مناطق بالكرك السبت - اسماء

22022219635942791195

الأرصاد: حزمة من الغيوم الماطرة تقترب من المملكة

أخبار متعلقة
269611569_228483246140583_5082130262378511156_n

الأشغال تُعلن الطوارئ القصوى

ba3cb30d-0430-4534-b727-b35cba0edde9

الأشغال ترفع خطة الطوارئ إلى الدرجة القصوى - تفاصيل

مبنى رئاسة الوزراء

تأجيل بدء دوام الوزارات والمؤسسات الرسمية الاثنين إلى العاشرة صباحا

610314a0f4052

توقف عمل الباص السريع و "باص عمان" عند الساعة 5 مساء - تفاصيل

2017_8_20_13_33_48_426

التعليم العالي: تعطيل دوام الجامعات أو الكليات أمر يعود للرئاسة أو عمادة الكلية

0L5A1748

وزارة الأشغال تفعل خطة الطوارئ المتوسطة