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الخميس، 27-04-2023 05:36 م

الأشغال : تحويل السير فوق جسر ام النعاج لأغرض التعبيد

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء العمل بأعمال قشط وتعبيد الطريق فوق جسر ام النعاج، في محافظة البلقاء، اعتبارا من صباح غد الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس إنه سيتم إغلاق حركة السير أعلى الجسر واجراء تحويلات على حركة السير، مشيرة الى أنه تم تعزيز الموقع بالاشارات الارشادية والتحذيرية كافة.

ودعت الوزارة المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بالقيادة الآمنة وتعليمات الكوادر العاملة في الميدان والشركاء في مديرية الامن العام.

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