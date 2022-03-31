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الخميس، 31-03-2022 11:25 ص

الأشغال تحيل عطاء إعادة تأهيل وتحسين طريق السلط/ العارضة

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الوكيل الإخباري - أحالت وزارة الأشغال العامة والإسكان عطاء إعادة تأهيل وتحسين طريق السلط/ العارضة الممول بمنحة من جمهورية الصين الشعبية على ائتلاف مقاولين (مقاول صيني ومقاول أردني).اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والإتصال، اليوم الخميس، إنه سيتم بدء تنفيذ الأعمال في المشروع بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة كافة، مشيرًة إلى أن المدة الزمنية المتوقعة لانتهاء الأعمال في المشروع تبلغ 18 شهرًا من تاريخ بدء التنفيذ.

وأضافت الوزارة أن الأعمال في المشروع تتضمن إعادة إنشاء وتأهيل الطريق من تقاطع الصبيحي لغاية تقاطع العارضة، بطول (12.5 كم) ليصبح أربع مسارب مفصولة مع أكتاف، وانشاء تقاطع حمرة الصحن، كما يتضمن العمل إعادة ترتيب الجزر الوسطية في تقاطع العارضة لتتناسب مع أعمال التحسين، كما يشمل العمل انشاء وتحسين عبارات تصريف مياه الأمطار وأعمال الحماية اللازمة وأعمال الجدران الاستنادية، بالإضافة لأعمال السلامة العامة كافة من الإشارات ومتطلبات السلامة المرورية وأعمال الإنارة، وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.

وفيما يتعلق بطريق المدورة - معان، قالت الوزارة إن الدراسات المتعلقة بإعادة تأهيل الطريق وتوسعته جاهزة ليصبح بأربع مسارب مفصولة بجزيرة وسطية بطول 120 كم.

وأكدت أنه يتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير التمويل اللازم للبدء بتنفيذ المشروع.

 




 

 


 

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