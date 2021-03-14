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الأحد، 14-03-2021 01:48 م

الأشغال تشدد الاجراءات الاحترازية وتحدد ساعات الدوام الرسمي للموظفين

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الوكيل الإخباري- أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، على ضرورة مواصلة العمل بالبروتوكول الوقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وشدد في تعميم، اليوم الأحد، على مدراء الدوائر والمديريات والمكاتب التابعة للوزارة، بضرورة تطبيق شروط السلامة العامة في مواقع عملهم، إضافة إلى تخصيص قاعات وأماكن لاستقبال المراجعين تتناسب مع شروط السلامة العامة.


وقرر الكسبي ، بناء على بلاغ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة رقم 26 لسنة 2021، تحديد ساعات العمل من الثامنة والنصف صباحا وحتى الثانية بعد الظهر لموظفي مركز الوزارة ومديرياتها ومكاتبها ودائرة العطاءات الحكومية والمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري اعتباراً من اليوم الأحد.


وبين أنه سيتم الإبقاء على تحديد نسبة دوام الموظفين في الوزارة بنسبة 30 بالمئة، والاستمرار بتدوير الموظفين وحسب الحاجة الفعلية، وتفعيل العمل عن بُعد لمن تقتضي طبيعة عمله ذلك، باستثناء الوظائف القيادية والاشرافية مع مراعاة أصحاب الأمراض المزمنة، شريطة إثبات ذلك بتقرير طبي رسمي.


كما شدد التعميم على ضرورة أن لا تؤثر الاجراءات على ديمومة العمل المعتاد وخاصة في مشاريع الميدان، وتنفيذ التزامات الوزارة العقدية بذلك مع الطرف الاخر وان لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.


وأكد على ضرورة التقيد والالتزام بأحكام السلامة العامة من حيث استخدام وسائل الوقاية وتوفيرها والحرص على التباعد داخل المكاتب وعدم الاكتظاظ والحد من الاجتماعات بأقل عدد ممكن.


ووجه الكسبي مدراء وحدات الرقابة الداخلية وموظفيها الى متابعة تطبيق القرارات وعمل جولات دورية للتأكد من ضمان تطبيق الاجراءات وتزويد الوزارة بتقرير يومي مع بيان المخالفات والاجراءات المتخذة.


 




 

 


 

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