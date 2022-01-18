الأشغال: تعاملنا مع 212 بلاغاً خلال المنخفض

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الثلاثاء، إن غرف الطوارئ التابعة لها، تعاملت خلال المنخفض الجوي الماضي مع 212 بلاغا.

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وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن 98 فريقا ميدانيا تابعا لها تعامل مع الملاحظات والبلاغات الواردة إلى غرف عملياتها بشكل فوري.



وأوضحت أن الملاحظات التي تم التعامل معها تزامنا مع المنخفض الجوي الماضي كانت ملاحظات اعتيادية في مثل هذه الظروف الجوية، حيث تم التعامل مع تجمعات لمياه الأمطار في بعض المناطق الوسطى والشمالية، ومع تساقطات خفيفة للأتربة والحجارة على جوانب أحد المسارب لطريق مدخل جرش الجنوبي - المتفرع من طريق إربد - عمّان، وعلى طريق الكسارات في البلقاء، بسبب الهطولات الكثيفة لمياه الأمطار، ولم تتسبب بأي إغلاق لحركة الطرق.



وحول أبرز الملاحظات التي تم التعامل معها قالت الوزارة، إن كوادرها تعاملت مع تراكمات خفيفة للثلوج على بعض الطرقات في جنوب المملكة، فيما قامت الآليات العاملة في الميدان بإزالة العوائق على الطرق بشكل فوري؛ مما ساهم بعدم حدوث أي إغلاقات تذكر، مشيرة إلى أنها قامت ضمن اختصاصها بإصلاح إشارات مرورية تعطلت؛ بسبب الهطول المطري الشديد.



وأضافت، أن كوادرها العاملة في الميدان قامت خلال الفترة الماضية تزامنا مع حالة الانجماد التي شهدتها المملكة بنثر الملح على الطرق كافة، مؤكدة أنها ستستمر بنثر الملح على الطرق وفق التوقعات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية لاحتمالية تشكل الجليد خلال الأيام المقبلة.



وشددت الوزارة، على أنه تم التعامل مع الملاحظات والبلاغات الواردة بشكل فوري بالتعاون والتنسيق مع الشركاء كافة، مما ساهم في ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.



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