الأشغال تعلق دوام مديريتي إربد ومعان غداً

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان تعليق الدوام في مديريتي أشغال إربد ومعان ، بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الموظفين، باستثناء من تتطلب طبيعة عمله الحضور إلى العمل شريطة عدم إصابته بالفيروس.

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وبحسب بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام اليوم الثلاثاء، قامت الوزارة بحصر الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم، وموظفي الخدمات المساندة والعاملين في شركة خدمات النظافة وموظفي الأمن والحماية، والمراجعين لإجراء ما يلزم.

وكانت فرق التقصي الوبائي قد قامت وبناء على طلب الوزارة بسحب عينات عشوائية من الموظفين.



وسيتم خلال فترة تعليق الدوام مواصلة تعقيم المباني والساحات الخارجية من قبل كوادر الدفاع المدني المختصة.



وتشير الوزارة إلى أن الدوام سيعود بالشكل الطبيعي يوم الخميس ، لافتة إلى أن التعليق سيكون ليوم واحد فقط .



