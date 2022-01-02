الأشغال تعلن آخر تفاصيل مشروع الباص السريع

الوكيل الاخباري - استعرضت وزارة الأشغال العامة والإسكان، نسب انجاز أبرز المشاريع التي تعمل عليها حتى نهاية كانون الأول الماضي.

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وبينت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدتها الإعلامية، اليوم الاحد، أن نسبة انجاز الاعمال بمشروع حافلات التردد السريع عمان - الزرقاء" الباص السريع" للحزمة الأولى تبلغ 35٪ و للحزمة الثانية 68٪ والثالثة 65٪، وفي الحزمة الرابعة 80%.



وقالت انه تضمن الأعمال في مشروع حافلات التردد السريع بحزمة الأربعة، إنشاء مسارب خاصة في منتصف الطريق لمسار الحافلات على طول الطريق الواصل ما بين عمان والزرقاء.

كما تم إعادة تأهيل وتوسعة كلا جانبين من طريق الأوتوستراد ليستوعب مسار الحافلات، بالإضافة الى (3) مسارب لكل اتجاه وما يرافق ذلك من أعمال إنشاء جسور و انفاق وجدران وخدمات بنية تحتية جديدة بالإضافة لإنشاء التحويلات المؤقتة حسب ما تقتضيه مصلحة العمل.

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