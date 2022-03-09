الأربعاء 09-03-2022
الوكيل الاخباري

الأشغال تعلن الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح الخميس

تطورات المنخفض القطبي القادم للأردن وأماكن تراكم الثلوج

هل تتجه الحكومة لإصدار قانون عفو عام أو خاص قريباً؟.. وزير الإعلام يوضِّح لـ"الوكيل"

مدير الخدمات الطبية يزور واجهة المنطقة العسكرية الشمالية

حوارية حول آليات الحماية من العنف باتحاد المرأة الأردنية بإربد

الدوريات الخارجية: مشهد صادم لإحدى مركبات الشحن المضبوطة - صورة

الزراعة تتابع توفر الدواجن واللحوم استعدادا لشهر رمضان المبارك

ادراج جامعة آل البيت في الاطار الاردني الوطني للمؤهلات

أمين عام الأمم المتحدة يدعو لإنهاء ملف كورونا في كل دول العالم "مرّة واحدة"

قطيشات يتفقد معهد التدريب المهني بالمشارع

الأربعاء، 09-03-2022 09:07 م

الأشغال تعلن الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح الخميس

2202224175016155455234


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الاربعاء، بدء العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح يوم غدٍ الخميس ، تزامناً مع الظروف الجوية المتوقعة التي تؤثر على المملكة، وفق المعلومات الواردة عن إدارة الأرصاد الجوية.اضافة اعلان


كما دعت المواطنين إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها على الأرقام التالية:

ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس أب ) (0780377223)
طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسيـــــــــة (065850111)
غرفة عمليات أشغال مديرية الكــــــــــــــــرك (0780377231)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش (0780377187)
غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا (0780377366)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان (0780377338)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق (0780377389)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء (0780377413)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة (0780377435)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلـــون (0780377324)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء (0780377125)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة (0780377351)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد (0780377273)
غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا (0780377394)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة (0780377291)
غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتــــــــرا (0780377012)

 




 

 


 

إقرأ ايضا
maxresdefault

هل تتجه الحكومة لإصدار قانون عفو عام أو خاص قريباً؟.. وزير الإعلام يوضِّح لـ"الوكيل"

w

مدير الخدمات الطبية يزور واجهة المنطقة العسكرية الشمالية

320227203241612708200

حوارية حول آليات الحماية من العنف باتحاد المرأة الأردنية بإربد

275560605_262083449446998_4409226690764758290_n

الدوريات الخارجية: مشهد صادم لإحدى مركبات الشحن المضبوطة - صورة

320229155535420685655

الزراعة تتابع توفر الدواجن واللحوم استعدادا لشهر رمضان المبارك

1202219165244569983473

ادراج جامعة آل البيت في الاطار الاردني الوطني للمؤهلات

أخبار متعلقة
yu

افتتاح أقسام الطوارئ والعيادات في مستشفى الطفيلة

3202123131641734362926

الأشغال تحذر من الظروف الجوية السائدة وتنشر أرقام الطوارئ

2202224175016155455234

وزارة الأشغال تعلن الطوارئ المتوسطة غدا الخميس

2202219192744486945351

وزارة الأشغال تعلن الطوارئ

1202221232913490940543

وزير الأشغال يبحث تنفيذ عدد من المشاريع مع الوكالة الأميركية للإنماء الدولي

12022296113339107660

عجلون: تشغيل مضخة اضافية لتصريف مياه الامطار المتجمعة على مثلث عبين