الأربعاء 23-03-2022
الوكيل الاخباري

ارتفاع أسعار النفط عالميا الأربعاء وخام برنت يتجاوز 117 دولار للبرميل

توضيح حول اماكن تساقط الثلوج خلال الساعات القادمة

الكلالدة: اتاحة الطعن بنتائج الانتخابات بعد نشرها بالجريدة الرسمية

الصين تعاني مجددا من جائحة الفيروس التاجي.. والإصابات تتزايد

14 % انخفاض حركة الطائرات عبر مطار الملكة علياء في شباط

الأمن يحذر من المنخفض الجوي

النتائج النهائية لمقاعد الكوتا - اسماء

الكلالدة: الانتخابات سارت بكل سلاسة ويسر

النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات والبلدية وأمانة عمان - أسماء

تحذير حكومي للمواطنين مع قرب شهر رمضان

الأربعاء، 23-03-2022 04:28 م

الأشغال تعلن الطوارئ المتوسطة اعتبارا من صباح الخميس

0L5A1748


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الأربعاء، بدء العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح يوم غدٍ الخميس، تزامناً مع الظروف الجوية المتوقعة التي تؤثر على المملكة، وفق المعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الاعلام والاتصال، جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة ومعالجة الملاحظات الواردة لها على مدار 24 ساعة من خلال فرقها الـ98 الموزعة على مختلف محافظات المملكة، حيث تم التعميم على المديريات والمكاتب التابعة لها في مختلف أنحاء المملكة الاستعداد التام لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة وإجراء جولات تفقدية دورية للمناطق كافة.

وبينت أنه تم توكيل مدراء المديريات والمكاتب العاملين في الميدان برفع خطة الطوارئ حسب الحاجة وتطورات الحالة الجوية.

وأشارت إلى أن خطة الطوارئ تتركز على ضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين على الطرق ضمن الاختصاص، وخصوصا الطرق المؤدية للمرافق الحيوية، مؤكدة أن سيتم تثبيت الاليات والكوادر في المناطق الأكثر عرضة للتأثر بالظروف الجوية المتوقعة لضمان معالجة أي ملاحظة بشكل فوري بما يضمن ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت الوزارة في تعميمها على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر مع شركاء الوزارة للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة بشكل فوري للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق النهج الحكومي المتبع.

وأهابت الوزارة بالمواطنين إلى أخذ اقصى درجات الحيطة والحذر، والتأني خلال القيادة على الطرق الخارجية، والانتباه من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، وخطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة. 

كما دعت المواطنين إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها على الأرقام التالية:

ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس اب )  (0780377223).

اضافة اعلان


طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسيـــــــــة (065850111).

غرفة عمليات أشغال مديرية الكــــــــــــــــرك (0780377231).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش (0780377187).

غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا  (0780377366) .

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان  (0780377338).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق  (0780377389).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء (0780377413).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة (0780377435).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلـــون (0780377324).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء  (0780377125).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة (0780377351).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد (0780377273).

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا (0780377394).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة (0780377291).

غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتــــــــرا (0780377012).

 




 

 


 

إقرأ ايضا
32022201959772025792

توضيح حول اماكن تساقط الثلوج خلال الساعات القادمة

7f75010f-7a0a-47f7-9af1-da990e336a1d

الكلالدة: اتاحة الطعن بنتائج الانتخابات بعد نشرها بالجريدة الرسمية

143-221934-corona-drops-number-passengers-amman-airport-70_700x400

14 % انخفاض حركة الطائرات عبر مطار الملكة علياء في شباط

IMG_3821

الأمن يحذر من المنخفض الجوي

هيئة الاوراق المالية 2

بورصة عمان تطلق مؤشر العائد الكلي ASETR

2

الأمانة لـ"الوكيل": بدء إزالة لافتات الدعاية الانتخابية

أخبار متعلقة
لا

الأرصاد الأردنية تشارك باليوم العالمي للأرصاد الجوية

1492018076desert

الأشغال تعلن حالة الطرق حتى الساعة 7.. وتنشر أرقام غرف الطوارئ

393a6f4f-03af-4e5f-beff-f0ce13242ec2

الانتهاء من أعمال جسر ماركا وإعادة حركة السير الأربعاء - صور

220221075459628807212

رأس منيف الأعلى تسجيلاً والعقبة ومعان بلا أمطار.. تفاصيل وأرقام أمطار المنخفض الجوي

0L5A1748

الأشغال تحذر من الغبار والهطولات المطرية الكثيفة

image (8)

إعادة فتح طريق دير أبي سعيد – الزمالية في إربد