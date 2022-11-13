الأحد 13-11-2022
الوكيل الاخباري

إدانة مدير بشركة مساهمة عامة بجريمة إساءة الأمانة وحبسه سنتين و6 أشهر

الأرصاد: بدء تأثير الحالة الجوية خلال ساعات وتوقعات بزخات مطرية غزيرة

الغذاء والدواء: اختصاصي شرعي لضمان إجازة المنتجات الحلال

النواب يباشر باختيار رئيس جديد للمجلس

الدغمي يترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

الرفاعي نائب أول لرئيس مجلس الاعيان والنسور ثانيا

بايدن: سننافس الصين إلى مستوى لا ينقلب إلى صراع

نقابة الصيادلة تحذر: أختام ووصفات طبية مزورة

الحكومة المصرية تعلق على الأنباء حول نفاد الأرز في الأسواق

افتتاح مهرجان الرمان الثاني في كلية الحصن الجامعية

الأحد، 13-11-2022 01:01 م

الأشغال تعلن الطوارئ المتوسطة تزامنًا مع الظروف الجوية المتوقعة

112


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بدء العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من اليوم الأحد، تزامناً مع الظروف الجوية المتوقع أن تؤثر على المملكة، وفق المعلومات الواردة عن إدارة الأرصاد الجوية.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، اليوم الأحد، جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة ومعالجة الملاحظات الواردة لها على مدار 24 ساعة من خلال فرقها الـ 106 الموزعة على مختلف محافظات المملكة.

وأضافت، أنه تم التعميم على مديرياتها ومكاتبها بمختلف أنحاء المملكة الاستعداد التام لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة وإجراء جولات تفقدية دورية للمناطق كافة، مبينة أنه تم توكيل مدراء المديريات والمكاتب العاملين في الميدان برفع خطة الطوارئ حسب الحاجة وتطورات الحالة الجوية.

وشددت الوزارة بتعميمها على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر مع شركاء الوزارة، بناء على توجيهات وزير الأشغال العامة والإسكان، ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة بشكل فوري للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق النهج الحكومي المتبع.

ودعت المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية خصوصًا في المناطق الشرقية ووسط المملكة، والتأني خلال القيادة على الطرق الخارجية خاصة مناطق البادية بسبب احتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الغبار.

كما دعت إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها المتمثلة، بضابط ارتباط غرفة العمليات واتس أب 0780377223، وطوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية 065850111.

ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس أب ): 0780377223

طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسيـــــــــة: 065850111

غرفة عمليات أشغال مديرية الكــــــــــــــــرك: 0780377231

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش: 0780377187

غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا: 0780377366

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان: 0780377338

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق: 0780377389

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء: 0780377413

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة: 0780377435

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلـــون: 0780377324

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء: 0780377125

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة: 0780377351

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد: 0780377276

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا: 0780377388

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة: 0780377291

غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتــــــــرا: 0780377154

اضافة اعلان

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ميدان_الجيش_العربي_3

عطاءات لإيصال مياه الشرب لتجمعات سكانية بالزرقاء

3202230131614965470015

إدانة مدير بشركة مساهمة عامة بجريمة إساءة الأمانة وحبسه سنتين و6 أشهر

2020_5_4_21_54_36_433

الغذاء والدواء: اختصاصي شرعي لضمان إجازة المنتجات الحلال

WqFU7Q9kxbHQfR3xeBMAR9LbfcVwrGVge28Zn8ro

نقابة الصيادلة تحذر: أختام ووصفات طبية مزورة

11202213141841606444246

الخصاونة: سنتعاون مع مجلس الامة لنثبت للمشككين القدرة على تحقيق الرؤية الملكية

image

الحنيطي يبحث تعزيز التعاون مع السفير الفرنسي

أخبار متعلقة
0L5A0179

الأشغال تحذر من احتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية على الطرق بسبب الغبار

0L5A0179

الأشغال تبدأ بأعمال إعادة تأهيل طريق المزار الجنوبي

347015_54_1638095210

هام من الأشغال حول مشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء

6351149f58ec3

تخصيص أرض لإنشاء ساحة انتظار بجسر الملك حسين للشاحنات المحملة بمواد خطرة

جانب من طريق المطار- (أرشيفية- تصوير_ أمجد الطويل)

إغلاقات جزئية وتحويلات مرورية على طريق المطار

WhatsApp Image 2022-10-16 at 9.31.49 AM

إعادة فتح الطريق الملوكي في البترا