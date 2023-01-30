الأشغال تعلن الطوارئ المتوسطة تزامنًا مع الظروف الجوية المتوقعة

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الاثنين، بدء العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح غد الثلاثاء، تزامناً مع الظروف الجوية المتوقعة التي تؤثر على المملكة.



كما دعت المواطنين إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها المتمثلة، بطوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية 065850111، وأشغال مديرية الكرك: 0780377231، وأشغال محافظة جرش: 0780377187، وأشغال مأدبا:0780377366، وأشغال محافظة معان: 0780377338، وأشغال محافظة المفـــرق:0780377389، وأشغال محافظة البلقاء: 0780377413، وأشغال محافظة الطفيلـــة: 0780377158، وأشغال محافظة عجلون: 0780377258، وأشغال محافظة الزرقــاء: 0780377125، وأشغال محافظة العقبة: 0780377351، وأشغال محافظة إربد: 0780377276، وأشغال لواء الرمثا: 0780377136، وأشغال محافظة العاصمة: 0780377291، وأشغال إقليم البترا: 0780377179.

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