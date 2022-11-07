الأشغال تعلن الطوارئ المتوسطة



الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بدء العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح يوم غد الثلاثاء، تزامناً مع الظروف الجوية المتوقع أن تؤثر على المملكة، وفق المعلومات الواردة عن إدارة الأرصاد الجوية.



ودعت المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية خصوصًا في مناطق جنوب المملكة، والتأني خلال القيادة على الطرق الخارجية في مناطق البادية بسبب احتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الغبار.



كما دعت إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها المتمثلة، بضابط ارتباط غرفة العمليات واتس أب 0780377223، وطوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية 065850111.



ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس أب ): 0780377223



طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسيـــــــــة: 065850111



غرفة عمليات أشغال مديرية الكــــــــــــــــرك: 0780377231



غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش: 0780377187



غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا: 0780377366



غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان: 0780377338



غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق: 0780377389



غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء: 0780377413



غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة: 0780377435



غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلـــون: 0780377324



غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء: 0780377125



غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة: 0780377351



غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد: 0780377276



غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا: 0780377388



غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة: 0780377291



غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتــــــــرا: 0780377154

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