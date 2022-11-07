الإثنين 07-11-2022
الوكيل الاخباري

حجز 11 رخصة مركبة من مكرري المخالفات منذ تفعيل نظام النقاط المرورية

تحويل عقود تأمين المركبات الإلزامي السارية الصادرة عن شركة تحت التصفية الى شركات أخرى

الملك يعود إلى أرض الوطن

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

جلسة نقاشية في المفرق حول مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي

الملك يلتقي الرئيس الإماراتي بشرم الشيخ

مدير الأمن يوجه بالالتزام بأعلى معايير النزاهة مع مستخدمي الطرق الخارجية

ولي العهد : الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي جزء لا يتجزأ من محركات النمو

انقلاب على حالة الطقس وامطار غزيرة بالاردن في هذا الموعد

تحذيرات هامة من الارصاد الجوية بشأن طقس الاثنين

الإثنين، 07-11-2022 06:29 م

الأشغال تعلن الطوارئ المتوسطة

320222316279376978361


 
الوكيل الاخباري -  أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بدء العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح يوم غد الثلاثاء، تزامناً مع الظروف الجوية المتوقع أن تؤثر على المملكة، وفق المعلومات الواردة عن إدارة الأرصاد الجوية.

ودعت المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية خصوصًا في مناطق جنوب المملكة، والتأني خلال القيادة على الطرق الخارجية في مناطق البادية بسبب احتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الغبار.

كما دعت إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها المتمثلة، بضابط ارتباط غرفة العمليات واتس أب 0780377223، وطوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية 065850111.

ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس أب ): 0780377223

طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسيـــــــــة: 065850111

غرفة عمليات أشغال مديرية الكــــــــــــــــرك: 0780377231

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش: 0780377187

غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا: 0780377366

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان: 0780377338

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق: 0780377389

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء: 0780377413

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة: 0780377435

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلـــون: 0780377324

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء: 0780377125

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة: 0780377351

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد: 0780377276

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا: 0780377388

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة: 0780377291

غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتــــــــرا: 0780377154

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
631ca838846d7

حجز 11 رخصة مركبة من مكرري المخالفات منذ تفعيل نظام النقاط المرورية

rrr

الملك يعود إلى أرض الوطن

1666363661743

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

10202230235035487226926

جلسة نقاشية في المفرق حول مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي

main_image6369376444cbe

الملك يلتقي الرئيس الإماراتي بشرم الشيخ

1120221174153299126725

مدير الأمن يوجه بالالتزام بأعلى معايير النزاهة مع مستخدمي الطرق الخارجية

أخبار متعلقة
10202220181015405932250

الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

10202215183151657029535

تحويلات مرورية على طريق الزرقاء - المفرق الثلاثاء

wwww

انقطاع التيار الكهربائي عن طريق نزول العدسية

w

جسر مشاة جديد على طريق المطار بديل المتضرر إثر حادث اصطدام

9202225222945848219954

الأشغال: لم نرفض تنفيذ أي طريق مدرج ضمن اولويات مجلس المحافظة ومتوفر له المخصصات

10202212232729432561320

إعادة انارة طريق المطار بالكامل